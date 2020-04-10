На внеочередном заседании Рада рассмотрит разблокирование закона о рынке земли

На внеочередном заседании Верховная рада рассмотрит 13 постановлений об отмене закона о рынке земли. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в случае отклонения этих постановлений подписание закона будет разблокировано для главы парламента и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Кроме того, парламентарии рассмотрят ранее ветированный президентом законопроект №1049, известный скандальной правкой о "марже Холодова".

"Следующий вопрос - это проект закона о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете Украины. Там некоторые изменения, которые, к сожалению, подходят к предельному времени, и надо вносить изменения. Также это будет преодоление вето президента №1049. Закон хороший, но все время он фактически не работал. Сейчас он вернулся с вето президента. Я надеюсь, он будет поддержан и будет работать в интересах украинского бизнеса", - заявил Разумков.

Напомним, Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде сейчас зарегистрированы 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Так, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.