Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля

В Верховной раде Украины планируют назначить внеочередное заседание на вторник, 21 июля. Народные депутаты рассмотрят законопроект о "зеленом" тарифе.

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Вероятно, 21-го июля будет внеочередная сессия. Должны быть рассмотрены вопросы, которые мы не успели на третьей сессии. В частности, точно там будет рассматриваться законопроект о "зеленом" тарифе во втором чтении", - заявила Кравчук.

Она также отметила, что повестка дня будет насыщенной.

Напомним, 17 июля Рада рассмотрит скандальный "языковый" законопроект.