Внеочередное заседание Рады перенесли на субботу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Не подготовили весь пакет законопроектов

Внеочередное заседание Верховной рады перенесли на субботу, 28 марта. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По словам источника, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.

"Переслать Ориентировочно на субботу. Не весь пакет законопроектов подготовили", - сообщил источник.

В пятницу планируется заседание фракции Слуги народа, на котором обсудят вопросы повестки дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада в четверг, 26 марта, на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения.

Ранее РБК-Украина писало, что источники агентства в руководстве фракции "Слуга народа" рассказали, что на совещании с главами фракций обсуждался формат проведения внеочередного заседания ВР. Однако, как пояснили собеседники, внеочередное заседание не может состояться дистанционно из-за того, что предложенный первым вице-спикером Русланом Стефанчуком законопроект о пленарных заседаниях ВР в режиме видеоконференции еще не принят.