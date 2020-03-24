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Позачергове засідання Ради перенесли на суботу

Новини » Політика     24.03.2020 - 22:24
Позачергове засідання Ради перенесли на суботу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Не підготували весь пакет законопроектів

Позачергове засідання Верховної ради перенесли на суботу, 28 березня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

За словами джерела, таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що не встигли підготувати весь пакет законопроектів.

"Переслати Орієнтовно на суботу. Не весь пакет законопроектів підготували", - повідомив джерело.

У п'ятницю планується засідання фракції Слуги народу, на якому обговорять питання порядку денного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада в четвер, 26 березня, на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавирусный" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення.

Раніше РБК-Україна писало, що джерела агентства в керівництві фракції "Слуга народу" розповіли, що на нараді з головами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання ВР. Однак, як пояснили співрозмовники, позачергове засідання не може відбутися дистанційно через те, що запропонований першим віце-спікером Русланом Стефанчуком законопроект про пленарних засіданнях ВР в режимі відеоконференції ще не прийнятий.

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