Позачергове засідання Ради у четвер: Разумков підписав розпорядження про скликання
У четвер, 15 липня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.
"У зв’язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання на 16 годину 15 липня 2021 року", - сказано у документі.
У порядку денному - 13 законопроектів:
- про онлайн-прописку для українців №5463;
- про державний екологічний контроль №3091;
- про території Смарагдової мережі №4461;
- про е-систему дозволів на викиди №4167;
- про право Кабміну погоджувати зміну цільового призначення лісів №5650;
- про скорочення викидів у повітря підприємствами за 10 років №5339;
- про протидію жорстокому поводженню з тваринами №2351;
- про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин №3676;
- про зобов'язання ДСНС надсилати українцям аварійні оповіщення №4407;
- про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами №4259;
- про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного і комунального майна №4572;
- про Рaperless в Україні №5495;
- про фінансування з держбюджету реставрації пам’яток нацзначення №5551-2.
Нагадаємо, сьогодні також відбудеться позачергове засідання парламенту. На порядку денному - п'ять законів.
Раніше стало відомо, що на цьому тижні ВР збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Парламентарії розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.
Як писало РБК-Україна, минулого тижня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях ВР можуть розглянути ряд екологічних законів і проект по "Дія.City".