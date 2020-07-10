Постоянное внедрение инноваций и трансформационные процессы в компании - это в нынешних условиях является ключевым аспектом развития бизнеса.

Об этом в ходе онлайн-конференции "Инновации как стратегия будущего" заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что компания около двух лет находится в процессе трансформации. Кроме изменения подходов к выполнению задач, организационной структуры, форматов взаимодействия как внутри команды, так и со стейкхолдерами, "Дарница" также внедряет инновации в процессы и оцифровывает их.

"Инновации - это ДНК нашей компании. У нас в "Дарнице" в 2019 году реализован проект фармацевтического электронного документооборота. Для того чтобы внедрить его, было привлечено более 400 сотрудников компании. Когда люди являются частью инновационного процесса - они становятся амбассадорами или адвокатами этих инноваций. Мы одна из немногих фармкомпаний в мире, которые используют облачную версию ERP и перевели большинство процессов в облачные сервисы", - отметил Шимкив.

Он также добавил, что в 2019 году, благодаря, в том числе и внедрению инноваций, чистый доход компании вырос на 10,3%, валовая прибыль - на 22%, чистая прибыль - на 30%. Также сформированы новые ценности и философия бизнеса, которые отражают новые цели - лидерство в генериках, построение международного бренда и полную цифровую трансформацию компании.

Напомним, ранее Дмитрий Шимкив заявлял, что работа "Дарницы" в карантинном режиме осуществлялась без серьезных изменений благодаря своевременному системному инвестированию в диджитал.

Компания внедрила гибридную ИТ-инфраструктуру, активно использует облачные технологии, в частности, облачное решение для операционной работы сотрудников Microsoft Office 365, электронный документооборот на базе SAP/Open Text. Благодаря этим инновациям треть персонала в активную фазу карантина эффективно работала в удаленном режиме.