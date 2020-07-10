Впровадження інновацій і трансформація - ключові фактори розвитку бізнесу, - Шимків

Постійне впровадження інновацій та трансформаційні процеси в компанії - це в нинішніх умовах є ключовим аспектом розвитку бізнесу.

Про це в ході онлайн-конференції "Інновації як стратегія майбутнього" заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він підкреслив, що компанія близько двох років перебуває в процесі трансформації. Крім зміни підходів до виконання завдань, організаційної структури, форматів взаємодії як всередині команди, так і зі стейкхолдерами, "Дарниця" також впроваджує інновації в процеси та оцифровує їх.

"Інновації - це ДНК нашої компанії. У нас в "Дарниці" у 2019 році реалізовано проект фармацевтичного електронного документообігу. Для того щоб впровадити його, було залучено понад 400 співробітників компанії. Коли люди є частиною інноваційного процесу - вони стають амбасадорами або адвокатами цих інновацій. Ми одна з небагатьох фармкомпаній у світі, які використовують хмарну версію ERP і перевели більшість процесів в хмарні сервіси", - зазначив Шимків.

Він також додав, що у 2019 році, завдяки, в тому числі й впровадженню інновацій, чистий дохід компанії виріс на 10,3%, валовий прибуток - на 22%, чистий прибуток - на 30%. Також сформовані нові цінності і філософія бізнесу, які показують нові цілі - лідерство в генериках, побудова міжнародного бренду і повну цифрову трансформацію компанії.

Нагадаємо, раніше Дмитро Шимків заявляв, що робота "Дарниці" в карантинному режимі здійснювалася без серйозних змін завдяки своєчасному системного інвестування в діджитал.

Компанія впровадила гібридну ІТ-інфраструктуру, активно використовує хмарні технології, зокрема, хмарне рішення для операційної роботи співробітників Microsoft Office 365, електронний документообіг на базі SAP/Open Text. Завдяки цим інноваціям третину персоналу в активну фазу карантину ефективно працювала у віддаленому режимі.