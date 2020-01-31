Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США, охрана открыла огонь

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

На момент инцидента Трамп еще не прибыл в резиденцию

На территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде пытался прорваться внедорожник, охране пришлось открыть огонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 31 января, около 12:15 по местному времени. Двое неизвестных на внедорожнике пытались прорваться через контрольно-пропускной пункт резиденции Трампа в направлении главного входа. Чтобы остановить автомобиль охранникам пришлось применить оружие.

В результате были задержаны два человека, которые находились во внедорожнике. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что сегодня Дональд Трамп планирует посетить свою резиденцию во Флориде, однако на момент инцидента он еще не прибыл.

Напомним, в начале года в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида полиция задержала гражданина Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег. Основанием для полиции задержать мужчину стал тревожный звонок.

Также РБК-Украина писало, что голосование по импичменту Трампа в Сенате могут перенести на следующую неделю. Причиной этому может стать отсутствие решения по вызову для дачи показаний дополнительных свидетелей.