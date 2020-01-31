ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США, охрана открыла огонь

Новости » В мире     31.01.2020 - 20:39
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США, охрана открыла огонь
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

На момент инцидента Трамп еще не прибыл в резиденцию

На территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде пытался прорваться внедорожник, охране пришлось открыть огонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 31 января, около 12:15 по местному времени. Двое неизвестных на внедорожнике пытались прорваться через контрольно-пропускной пункт резиденции Трампа в направлении главного входа. Чтобы остановить автомобиль охранникам пришлось применить оружие.

В результате были задержаны два человека, которые находились во внедорожнике. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что сегодня Дональд Трамп планирует посетить свою резиденцию во Флориде, однако на момент инцидента он еще не прибыл.

Напомним, в начале года в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида полиция задержала гражданина Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег. Основанием для полиции задержать мужчину стал тревожный звонок.

Также РБК-Украина писало, что голосование по импичменту Трампа в Сенате могут перенести на следующую неделю. Причиной этому может стать отсутствие решения по вызову для дачи показаний дополнительных свидетелей.

Голосование по импичменту Трампа в Сенате могут перенести на следующую неделю США продолжат вводить санкции против России до возврата Крыма
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь