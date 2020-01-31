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Позашляховик намагався прорватися до резиденції Трампа в США, охорона відкрила вогонь

Новини » В світі     31.01.2020 - 20:39
Позашляховик намагався прорватися до резиденції Трампа в США, охорона відкрила вогонь
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

На момент інциденту Трамп ще не прибув у резиденцію

На територію резиденції президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді намагався прорватися позашляховик, охороні довелося відкрити вогонь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що інцидент стався в п'ятницю, 31 січня, близько 12:15 за місцевим часом. Двоє невідомих на позашляховику намагалися прорватися через контрольно-пропускний пункт резиденції Трампа в напрямку головного входу. Щоб зупинити автомобіль охоронцям довелося застосувати зброю.

В результаті були затримані дві людини, які знаходилися в позашляховику. Про постраждалих не повідомляється.

Наголошується, що сьогодні Дональд Трамп планує відвідати свою резиденцію у Флориді, однак на момент інциденту він ще не прибув.

Нагадаємо, на початку року у декількох кілометрах від заміській резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штаті Флорида поліція затримала громадянина Ірану з холодною зброєю і великою сумою готівки. Підставою для поліції затримати чоловіка став тривожний дзвінок.

Також РБК-Україна писало, що голосування по імпічменту Трампа в Сенаті можуть перенести на наступний тиждень. Причиною цього може стати відсутність рішення з викликом для дачі показань додаткових свідків.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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