Внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська була поранена одна людина, - Синєгубов

У п'ятницю, 10 лютого, російські окупанти обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього було поранено одну жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону.
"Ворог продовжував протягом дня обстрілювати населені пункти області. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти", - йдеться у заяві.
Синєгубов повідомив, що у Вовчанську поранення отримала жінка 69 років, її було госпіталізовано. Зараз медики надають їй необхідну допомогу.
"Через ранкові ракетні удари критична інфраструктура Харківської області зазнала ушкоджень. У Харкові та Харківській області зараз застосовуються аварійні відключення електроенергії", - додав глава області.
Нагадаємо, що російські військові сьогодні вночі, 10 лютого, завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.
Російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.