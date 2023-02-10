В результате вражеского обстрела Волчанска был ранен один человек, - Синегубов

В пятницу, 10 февраля, российские оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате этого была ранена одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального телемарафона.

"Враг продолжал в течение дня обстреливать населенные пункты области. Под огнем находились Купянск, Волчанск и другие населенные пункты", - говорится в заявлении. Синегубов сообщил, что в Волчанске ранения получила женщина 69 лет, она была госпитализирована. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. "Из-за утренних ракетных ударов критическая инфраструктура Харьковской области получила повреждения. В Харькове и Харьковской области сейчас применяются аварийные отключения электроэнергии", - добавил глава области.