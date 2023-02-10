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В результате вражеского обстрела Волчанска был ранен один человек, - Синегубов

Фото: глава Харьковской ОВА Олега Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 февраля, российские оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате этого была ранена одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального телемарафона.

"Враг продолжал в течение дня обстреливать населенные пункты области. Под огнем находились Купянск, Волчанск и другие населенные пункты", - говорится в заявлении.

Синегубов сообщил, что в Волчанске ранения получила женщина 69 лет, она была госпитализирована. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

"Из-за утренних ракетных ударов критическая инфраструктура Харьковской области получила повреждения. В Харькове и Харьковской области сейчас применяются аварийные отключения электроэнергии", - добавил глава области.

Напомним, что российские военные сегодня ночью, 10 февраля, нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.

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