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Внаслідок вибуху в Києві загинули четверо людей

Фото: внаслідок вибуху в Києві загинули четверо людей (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Іван Носальський

Число жертв через сьогоднішній вибух на колишньому заводі в Дарницькому районі Києва знову зросло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі чотири особи загинули", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому, як розповів мер Києва Віталій Кличко, усі загиблі - чоловіки. Ще п'ять постраждалих - дві дівчини та троє чоловіків. Рятувальники продовжують працювати на місці події.

Оновлено 20:10

Начальник КМВА Сергій Попко підбив підсумки вибуху на колишньому заводі в Києві станом на 20:00. Він зазначив, що крім загиблих та поранених, внаслідок надзвичайної події зруйновано будівлю складського приміщення.

Також розпочалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів, яку вже ліквідовано.

"Продовжується робота важкої техніки з розбирання завалів. Інформація уточнюється", - додав Попко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві на колишньому заводі пролунав вибух, через що люди опинилися під завалами.

За останніми даними, було відомо про трьох загиблих внаслідок вибуху в столиці.

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Київвибухи