Внаслідок вибуху в Києві загинули четверо людей

"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі чотири особи загинули", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому, як розповів мер Києва Віталій Кличко, усі загиблі - чоловіки. Ще п'ять постраждалих - дві дівчини та троє чоловіків. Рятувальники продовжують працювати на місці події.

Оновлено 20:10

Начальник КМВА Сергій Попко підбив підсумки вибуху на колишньому заводі в Києві станом на 20:00. Він зазначив, що крім загиблих та поранених, внаслідок надзвичайної події зруйновано будівлю складського приміщення.

Також розпочалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів, яку вже ліквідовано.

"Продовжується робота важкої техніки з розбирання завалів. Інформація уточнюється", - додав Попко.