В результате взрыва в Киеве погибли четыре человека

Число жертв из-за сегодняшнего взрыва на бывшем заводе в Дарницком районе Киева снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе четыре человека погибли", - сказано в сообщении ведомства.
При этом, как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, все погибшие - мужчины. Еще пять пострадавших - две девушки и трое мужчин. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Обновлено 20:10
Начальник КМВА Сергей Попко подвел итоги взрыва на бывшем заводе в Киеве по состоянию на 20:00. Он отметил, что помимо погибших и раненых, в результате происшествия разрушено здание складского помещения.
Также начался пожар на площади около 500 квадратных метров, который уже ликвидирован.
"Продолжается работа тяжелой техники по разбору завалов. Информация уточняется", - добавил Попко.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на бывшем заводе прогремел взрыв, из-за чего люди оказались под завалами.
По последним данным было известно о трех погибших в результате взрыва в столице.
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