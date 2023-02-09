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В результате взрыва в Киеве погибли четыре человека

Фото: в результате взрыва в Киеве погибли четыре человека (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Иван Носальский

Число жертв из-за сегодняшнего взрыва на бывшем заводе в Дарницком районе Киева снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе четыре человека погибли", - сказано в сообщении ведомства.

При этом, как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, все погибшие - мужчины. Еще пять пострадавших - две девушки и трое мужчин. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Обновлено 20:10

Начальник КМВА Сергей Попко подвел итоги взрыва на бывшем заводе в Киеве по состоянию на 20:00. Он отметил, что помимо погибших и раненых, в результате происшествия разрушено здание складского помещения.

Также начался пожар на площади около 500 квадратных метров, который уже ликвидирован.

"Продолжается работа тяжелой техники по разбору завалов. Информация уточняется", - добавил Попко.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на бывшем заводе прогремел взрыв, из-за чего люди оказались под завалами.

По последним данным было известно о трех погибших в результате взрыва в столице.

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