Внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію, - росЗМІ

Повідомляється, що як мінімум за п'ятьма адресами виявили серйозні пошкодження. Так, на залізничній станції пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади. В електромережі локомотивного депо виникли перебої з електрикою.

Крім того, пошкоджено сільськогосподарську крамницю на Перекопській вулиці, 51. Також повідомляється, що місцевий житель отримав наскрізне поранення грудної клітини.

Вибухи в Джанкої

Увечері 20 березня в районі Джанкой, де розташований аеродром росіян, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про те, що бачили в небі дрони, а потім пролунали вибухи. Пізніше так звана "влада" Джанкоя запровадила у місті режим НС муніципального рівня.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", це сталося під час їх транспортування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.