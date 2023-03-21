UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію, - росЗМІ

Фото: внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після нічних вибухів на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої зафіксовано серйозні пошкодження залізничної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський проект ASTRA.

Повідомляється, що як мінімум за п'ятьма адресами виявили серйозні пошкодження. Так, на залізничній станції пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади. В електромережі локомотивного депо виникли перебої з електрикою.

Крім того, пошкоджено сільськогосподарську крамницю на Перекопській вулиці, 51. Також повідомляється, що місцевий житель отримав наскрізне поранення грудної клітини.

Вибухи в Джанкої

Увечері 20 березня в районі Джанкой, де розташований аеродром росіян, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про те, що бачили в небі дрони, а потім пролунали вибухи. Пізніше так звана "влада" Джанкоя запровадила у місті режим НС муніципального рівня.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", це сталося під час їх транспортування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДжанкойКрымВибух