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Вследствие взрывов в Джанкое серьезно повреждена железнодорожная станция, - росСМИ

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Джанкой, Вторник 21 марта 2023 12:21
Вследствие взрывов в Джанкое серьезно повреждена железнодорожная станция, - росСМИ Фото: вследствие взрывов в Джанкое серьезно повреждена железнодорожная станция (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

После ночных взрывов на севере временно оккупированного Крыма в Джанкое зафиксированы серьезные повреждения железнодорожной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский проект ASTRA.

Сообщается, что как минимум по пяти адресам выявили серьезные повреждения. Так, на железнодорожной станции повреждено локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады. В электросети локомотивного депо возникли перебои с электрикой.

Кроме того, поврежден сельскохозяйственный магазин на Перекопской улице, 51. Также сообщается, что местный житель получил сквозное ранение грудной клетки.

Взрывы в Джанкое

Вечером 20 марта в районе Джанкой, где расположен аэродром россиян, раздались взрывы. Местные жители сообщали о том, что видели в небе дроны, а потом раздались взрывы. Позже так называемая "власть" Джанкоя ввела в городе режим ЧС муниципального уровня.

Главного управления разведки Минобороны сообщило, что на месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК", это произошло во время их транспортировки.

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