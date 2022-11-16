UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внаслідок вчорашнього обстрілу Київської області загинула жінка, яка знаходилась на цвинтарі

Ілюстративне фото: внаслідок вчорашнього обстрілу Київської області загинула жінка, яка знаходилась на цвинтарі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті обстрілу Київської області 15 листопада загинула жителька села Плесецьке, яка вшановувала пам'ять свого чоловіка на цвинтарі під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - написав він.

Нєбитов наголосив, що під час повітряної тривоги необхідо знаходитись в укриттях.

Нагадаємо, вчора у Київської області українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

Проте одна з ворожих ракет влучила у приватний будинок в Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьОбстріл