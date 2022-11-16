Внаслідок вчорашнього обстрілу Київської області загинула жінка, яка знаходилась на цвинтарі

"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - написав він.

Нєбитов наголосив, що під час повітряної тривоги необхідо знаходитись в укриттях.

Нагадаємо, вчора у Київської області українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

Проте одна з ворожих ракет влучила у приватний будинок в Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.