Внаслідок вчорашнього обстрілу Київської області загинула жінка, яка знаходилась на цвинтарі

В результаті обстрілу Київської області 15 листопада загинула жителька села Плесецьке, яка вшановувала пам'ять свого чоловіка на цвинтарі під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.
"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - написав він.
Нєбитов наголосив, що під час повітряної тривоги необхідо знаходитись в укриттях.
Нагадаємо, вчора у Київської області українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.
Проте одна з ворожих ракет влучила у приватний будинок в Київській області.
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