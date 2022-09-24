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Внаслідок удару по Запоріжжю спалахнув житловий будинок: одна людина загинула, семеро поранені

Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя спалахнув житловий будинок. Одна людина загинула, семеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

Потерпілим надали медичну допомогу.

"Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено", - повідомив Старух.

На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, російські війська вночі випустили по Запоріжжю п'ять ракет. Повідомлялося, що під час ударів постраждали об'єкти інфраструктури.

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Запоріжжя