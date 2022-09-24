В результате удара по Запорожью загорелся жилой дом: один человек погиб, семеро ранены

Пострадавшим предоставили медицинскую помощь.

"Одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены", - сообщил Старух.

На месте работают аварийные службы.

Напомним, российские войска ночью выпустили по Запорожью пять ракет. Сообщалось, что при ударах пострадали объекты инфраструктуры.

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