ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ за добу знищили ворожий вертоліт, штурмовик та 4 БПЛА на півдні

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 24 вересня 2022 03:50
ЗСУ за добу знищили ворожий вертоліт, штурмовик та 4 БПЛА на півдні Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На підвернутому напрямку українські військові знищили минулої доби російські вертоліт Мі-8 і штурмовик Су-25, дрони-камікадзе, вразили скупчення і колону ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування " Південь ".

Протягом бойового дня ворог завдав 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту.

З літака тактичної авіації Су-20 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат.

З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, ймовірно, хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає”.

Одесу двічі атакували дрони-камікадзе із напрямку Чорного моря. Внаслідок влучення двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні.

Ще один "Шахид-136" збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.

Нагадаємо, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник , який використали росіяни.

Сьогодні ЗСУ збили ворожий безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю