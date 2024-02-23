Внаслідок удару "Шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі є загиблий

У Дніпрі через російський удар дроном-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці відомо щонайменше про одного загиблого. Його тіло дістали з-під завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.
"З-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі", - написав Лисак.
Фото: розбір завалів після удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Він висловив співчуття близьким загиблого.
При цьому, за словами голови ОВА, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються.
Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, внаслідок чого зруйновано верхні поверхи.
Відомо, що в результаті атаки росіян є постраждалі, але про загиблих не повідомлялося.
Більш детально про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.
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