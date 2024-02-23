Внаслідок удару "Шахеда" по багатоповерхівці у Дніпрі є загиблий

"З-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі", - написав Лисак.

Фото: розбір завалів після удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Він висловив співчуття близьким загиблого.

При цьому, за словами голови ОВА, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, внаслідок чого зруйновано верхні поверхи.

Відомо, що в результаті атаки росіян є постраждалі, але про загиблих не повідомлялося.

Більш детально про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.