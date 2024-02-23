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В результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре есть погибший

Фото: в результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре есть погибший (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В Днепре из-за российского удара дроном-камикадзе "Шахед" по многоэтажке известно по меньшей мере об одном погибшем. Его тело достали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире", - написал Лысак. 

 

Фото: разбор завалов после удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Он выразил сочувствие близким погибшего. 

При этом, по словам главы ОВА, поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара, продолжаются. 

Удар по многоэтажке в Днепре

Напомним, сегодня, 23 февраля, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе “Шахед”. 

Один из беспилотников ударил по многоэтажке в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, из-за чего разрушены верхние этажи. 

Было известно, что в результате атаки россиян есть пострадавшие, но о погибших не сообщалось. 

Более детально о последствиях удара - в материале РБК-Украина

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