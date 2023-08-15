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В результате удара РФ по Херсону была травмирована женщина

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Херсон, Вторник 15 августа 2023 18:20
В результате удара РФ по Херсону была травмирована женщина Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 15 августа, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"В результате обстрелов травмирована 29-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что 15 августа российские войска обстреливали город Херсон и населенные пункты области. Предварительно, враг наносил удары из артиллерии и сбрасывал авиабомбы на мирные поселения.

Были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автотранспорт. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Херсона и области

Сегодня заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что кафиры днем начали обстрел областного центра.

Также россияне сегодня обстреляли Новодмитровку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал местный житель.

Вчера российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон и область. В результате обстрела получили ранения четыре человека.

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