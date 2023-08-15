В результате удара РФ по Херсону была травмирована женщина
Российские войска сегодня, 15 августа, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
"В результате обстрелов травмирована 29-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что 15 августа российские войска обстреливали город Херсон и населенные пункты области. Предварительно, враг наносил удары из артиллерии и сбрасывал авиабомбы на мирные поселения.
Были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автотранспорт. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Обстрелы Херсона и области
Сегодня заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщал, что кафиры днем начали обстрел областного центра.
Также россияне сегодня обстреляли Новодмитровку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал местный житель.
Вчера российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон и область. В результате обстрела получили ранения четыре человека.
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