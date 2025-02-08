Через удар по пункту управління РФ у Курській області загинули 20 офіцерів, - Зеленський
Українські військові вразили пункт управління у Курській області 3 лютого. Окупанти зазнали великих втрат серед офіцерського складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Reuters президента України Володимира Зеленського.
"Там просто був уражений пункт управління. Перед тим, як 2,5 км пройти, наші вразили пункт управління на Курщині", - розповів він.
За словами президента, там загинуло багато офіцерів.
"Мені сказали, що напевно 20 загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери північнокорейські та росіяни", - констатував Зеленський.
Наступ ЗСУ у Курській області
Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління у Новоіванівці Курської області 3 лютого. Додамо, що українські військові продовжують наступ на цьому напрямку і за даними Зеленського, ЗСУ вдалось просунутися вглиб регіону на 2,5 кілометра.
Водночас, російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку. Своєю чергою, ЗСУ вже встигли знищити сотні військових РФ та КНДР.
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