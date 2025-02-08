Из-за удара по пункту управления РФ в Курской области погибли 20 офицеров, - Зеленский

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Reuters президента Украины Владимира Зеленского.

"Там просто был поражен пункт управления. Перед тем, как 2,5 км пройти, наши поразили пункт управления на Курщине", - рассказал он.

По словам президента, там погибло много офицеров.

"Мне сказали, что наверное 20 погибших офицеров. Среди них старшие офицеры северокорейские и россияне", - констатировал Зеленский.