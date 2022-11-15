UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внаслідок удару окупантів по Києву є загиблий

Ілюстративне фото: внаслідок удару окупантів по Києву є загиблий (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

У Києві рятувальники виявили загиблого внаслідок ракетного удару окупантів, який стався у вівторок, 15 листопада, вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-розшукові роботи продовжуються", - написав міський голова.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, під час масштабної повітряної тривоги по майже всій Україні у низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що в результаті атаки окупантів було пошкоджено три багатоповерхівки в Печерському районі столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київобстріл КиєваВіталий КличкоВійна Росії проти Україниракетный удар