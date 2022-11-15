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Внаслідок удару окупантів по Києву є загиблий

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 17:17
Внаслідок удару окупантів по Києву є загиблий Ілюстративне фото: внаслідок удару окупантів по Києву є загиблий (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

У Києві рятувальники виявили загиблого внаслідок ракетного удару окупантів, який стався у вівторок, 15 листопада, вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-розшукові роботи продовжуються", - написав міський голова.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, під час масштабної повітряної тривоги по майже всій Україні у низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що в результаті атаки окупантів було пошкоджено три багатоповерхівки в Печерському районі столиці.

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