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В результате удара оккупантов по Киеву есть погибший

Новина українською →
Киев, Вторник 15 ноября 2022 17:17
В результате удара оккупантов по Киеву есть погибший Иллюстративное фото: в результате удара оккупантов по Киеву есть погибший (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

В Киеве спасатели обнаружили погибшего в результате ракетного удара оккупантов, который произошел во вторник, 15 ноября, днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - написал городской глава.

Напомним, во вторник, 15 ноября, во время масштабной воздушной тревоги по почти всей Украине в ряде регионов прогремели взрывы.

Позже стало известно, что в результате атаки оккупантов были повреждены три многоэтажки в Печерском районе столицы.

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