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Внаслідок удару по Києву пошкоджено Палац Україна (фото)

Фото: внаслідок удару по Києву пошкоджено Палац Україна (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок масованої ракетної атаки на Київ пошкоджено Палац Україна. В офісі президента показали фото будівлі після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Зазвичай у ці дати там батьки з дітьми напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це не що інше як терор", - написав Тимошенко.

Фото: наслідки обстрілу центру Києва, Палац Україна (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Як відомо, сьогодні російські війська знову масовано атакували ракетами українські міста. Зокрема, кілька "прильотів" зафіксовано у Києві, зокрема по готелю у центрі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте за посиланням.

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