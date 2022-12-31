Вследствие удара по Киеву поврежден Дворец Украина (фото)

В результате массированной ракетной атаки на Киев поврежден Дворец Украина. В Офисе президента показали фото здания после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это не что иное как террор", - написал Тимошенко.

Как известно, сегодня российские войска вновь массированно атаковали ракетами украинские города. В частности, несколько "прилетов" зафиксировано в Киеве, в том числе по отелю в центре города. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

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