Внаслідок удару дрона по багатоповерхівці у Києві є постраждалі

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, увечері у Києві оголосили повітряну тривогу, оскільки до столиці наближався російські "Шахеди".

На цьому тлі місцеві мешканці почули кілька вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав про роботу протиповітряної оборони.

Після цього стало відомо, що один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири.

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