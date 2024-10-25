В результате удара дрона по многоэтажке в Киеве есть пострадавшие

Атака дронов

Напомним, сегодня, 25 октября, вечером в Киеве объявили воздушную тревогу, поскольку к столице приближался российские "Шахеды".

На этом фоне местные жители услышали несколько взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал о работе противовоздушной обороны.

После этого стало известно, что один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры.

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