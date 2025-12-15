Внаслідок теракту у Сіднеї загинув ще один уродженець України

Зазначається, що Віцен був активним членом громади, допомагав, підтримував і "поширював світло, добро та милосердя навколо себе".

Фото: загиблий під час теракту у Сіднеї Тібор Віцен (facebook.com/chabaduzhgorod)

"Нехай буде благословенна його пам’ять. Його свята й чиста душа була вбита руками проклятих лиходіїв, але, без сумніву, підніметься до найвищих висот і стане заступником за свою дорогу родину, за свою громаду і за весь народ Ізраїлю", - йдеться у дописі.