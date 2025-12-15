В результате теракта в Сиднее погиб еще один уроженец Украины

Теракт в Сиднее лишил жизни еще одного уроженца Украины - Тибора Вицена из Ужгорода. Он погиб во время зажигания первой ханукальной свечи в Австралии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврейский общественный центр Ужгорода и Карпат в Facebook.
Отмечается, что Вицен был активным членом общины, помогал, поддерживал и "распространял свет, добро и милосердие вокруг себя".
"Да будет благословенна его память. Его святая и чистая душа была убита руками проклятых злодеев, но, без сомнения, поднимется до самых высоких высот и станет заступником за свою дорогую семью, за свою общину и за весь народ Израиля", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 14 декабря 2025 года, в Сиднее на знаменитом пляже Бонди произошла массовая стрельба во время проведения мероприятия по случаю еврейского праздника Ханука, в результате которой погибли десятки людей и десятки получили ранения.
Происшествие квалифицировано австралийской полицией как теракт и акт антисемитизма.
Премьер-министр Австралии назвал его направленным против еврейской общины во время религиозного праздника и призвал к единству и усилению борьбы с антисемитизмом.
Позже австралийский премьер объявил о намерении инициировать ужесточение национального законодательства по контролю над оборотом оружия. Он подчеркнул, что люди могут радикализироваться со временем, и добавил, что лицензии не должны быть бессрочными
Отметим, во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины Алекс Клейтман. Он пережил Холокост и прожил в стране почти 60 лет.
Все, что известно о дерзком террористическом антисемитском нападении, которое стало вторым по количеству жертв масшутингом (массовым расстрелом) в Австралии - в материале РБК-Украина.