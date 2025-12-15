В результате теракта в Сиднее погиб еще один уроженец Украины

Отмечается, что Вицен был активным членом общины, помогал, поддерживал и "распространял свет, добро и милосердие вокруг себя".

Фото: погибший во время теракта в Сиднее Тибор Вицен (facebook.com/chabaduzhgorod)

"Да будет благословенна его память. Его святая и чистая душа была убита руками проклятых злодеев, но, без сомнения, поднимется до самых высоких высот и станет заступником за свою дорогую семью, за свою общину и за весь народ Израиля", - говорится в сообщении.