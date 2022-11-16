Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано шкоди близько 30 об'єктам, - МВС

Внаслідок масованої російської ракетної атаки по Україні у вівторок, 15 листопада, було завдано шкоди близько 30 об'єктам. На кожному з них працюють фахівці, вивчаючи наслідки та ушкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами чиновника, на місцях попадань ворожих ракет поліція проводить огляди, збираються залишки ракет, якими обстріляли ці об'єкти.
"Дійсно можна сказати, що в більшості випадків наше ППО спрацювало", - наголосив міністр.
Поки не зібрано всіх даних про наслідки ударів противника по об'єктах - завдані ушкодження ще оцінюються, фахівці працюють на кожному з них, де були влучення ракет.
Монастирський розповів, що співробітник зафіксували шістьох травмованих та одного загиблого.
"Три з них у Києві, інші троє в іншому населеному пункті. Вранці буде ще точніша інформація", - додав глава МВС.
Нагадаємо, раніше голова Львівської ОВА розповів про наслідки ворожого ракетного обстрілу та заявив про "прильоти" по трьох об'єктах критичної інфраструктури.
Як інформували українські військові, загалом 15 листопада російські окупанти випустив по нашій країні до 100 ракет, що стало наймасовішою атакою з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Додамо також, що вчора ЗСУ вдалося збити 73 ракети , а також 10 дронів-камікадзе "Шахед" та один безпілотник "Орлан".
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