В результате российской ракетной атаки в Украине нанесен ущерб около 30 объектам, - МВД

По словам чиновника, на местах попаданий вражеских ракет полиция проводит осмотры, собираются остатки ракет, которыми были обстреляны эти объекты.

"Действительно можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало", - подчеркнул министр.

Пока не собраны все данные о последствиях ударов противника по объектам - нанесенный ущерб еще оценивается, специалисты работают на каждом из них, где были попадания ракет.

Монастырский рассказал, что сотрудник зафиксировали шесть травмированных и одного погибшего.

"Три из них в Киеве, другие трое в другом населенном пункте. Утром будет еще более точная информация", - добавил глава МВД.