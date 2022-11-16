RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате российской ракетной атаки в Украине нанесен ущерб около 30 объектам, - МВД

Фото: Денис Монастырский, глава МВД Украины (facebook.com/moden.ua)
Автор: Владимир Костырин

В результате массированной российской ракетной атаки по Украине во вторник, 15 ноября, был нанесен ущерб около 30 объектам. На каждом из них работают специалисты, изучая последствия и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам чиновника, на местах попаданий вражеских ракет полиция проводит осмотры, собираются остатки ракет, которыми были обстреляны эти объекты.

"Действительно можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало", - подчеркнул министр.

Пока не собраны все данные о последствиях ударов противника по объектам - нанесенный ущерб еще оценивается, специалисты работают на каждом из них, где были попадания ракет.

Монастырский рассказал, что сотрудник зафиксировали шесть травмированных и одного погибшего.

"Три из них в Киеве, другие трое в другом населенном пункте. Утром будет еще более точная информация", - добавил глава МВД.

Напомним, ранее глава Львовской ОВА рассказал о последствиях вражеского ракетного обстрела и заявил о "прилетах" по трем объектам критической инфраструктуры.

Как информировали украинские военные, всего 15 ноября российские оккупанты выпустил по нашей стране до 100 ракет, что стало самой массовой атакой с начала полномасштабного вторжения РФ.

Добавим также, что вчера ВСУ удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВойна России против Украиныракетный удар