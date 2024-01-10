Внаслідок російської атаки на Харків пошкоджено дитячий оздоровчий центр

"Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт!", - йдеться у повідомленні.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила, а в момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.

Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Обстріл Харкова ввечері 9 січня

Війська Російської Федерації завдали ударів по Харкову. За інформацією ОВА, окупанти завдали ударів, попередньо, із зенітно-ракетного комплексу С-300 з території Бєлгорода.

Обстріли Харківської області

Росіяни з початку повномасштабного вторгнення регулярно завдають ударів по Харкою та області. Зокрема, 7 січня окупанти обстріляли низку селищ Купʼянського району. Внаслідок атак є жертви й поранені серед цивільного населення.

Також 6 січня загарбники атакували два міста у Харківській області. Поранення отримали двоє людей.