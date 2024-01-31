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Внаслідок російської агресії в Україні загинули майже 10 тисяч цивільних, - ГСУ Нацполіції

Середа 31 січня 2024 14:25
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Внаслідок російської агресії в Україні загинули майже 10 тисяч цивільних, - ГСУ Нацполіції Фото: Максим Цуцкірідзе, начальник (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Сергій Пишкін

Національна поліція України задокументувала загибель 9,7 тисячі мирних жителів України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України Максима Цуцкірідзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Цуцкірідзе, наразі відомо про те, що майже 7 тисяч цивільних зникли безвісти, а збитки від втрати житла та майна українців перевищили 40 млрд гривень.

"Безпосередньо поліція задокументувала загибель 9,7 тисячі українців, ще 11 тисяч дістали поранень, майже 7 тисяч зникли безвісти. Це все - цивільні особи", - розповів керівник ГСУ Нацполіції.

Зокрема серед постраждалих 18 тисяч дітей, 522 загинули. Відкрито провадження щодо 14 тисяч українських дітей, яких ворог депортував до Росії й Білорусі.

Водночас він зауважив, що вищезгадані цифри стосуються лише територій, які не окуповані російськими терористами.

"Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював із землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", - пояснив Цуцкірідзе.

Руйнування інфраструктури

Внаслідок війни, за словами Цуцкірідзе, відомо про пошкодження та руйнування ворогом:

  • 3,7 тисячі навчальних закладів;
  • 1,6 тисячі лікарень;
  • майже 9 тисяч об'єктів критичної інфраструктури;
  • 185 тисяч житлових будинків.

"У майновому аспекті постраждали і громадяни, які втратили житло, і наша держава. Щодо безпосередньо збитків, які ми встановили за результатами експертиз, то українці втратили свого житла і майна більше ніж на 40 млрд грн! І це я говорю тільки про ті провадження, які розслідує поліція і за якими вже є економічні підрахунки", - наголосив начальник ГСУ Нацполіції.

Коли завершиться війна

За словами Зеленського, поки що ніхто, навіть командири, не можуть дати відповіді на це питання.

"Коли вони кажуть, що війна на багато років вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - пояснив лідер країни.

Ще в листопаді 2023 року, порівнюючи війну із забігом на 100 метрів, за словами керівника Офісу президента Андрія Ярмака, наші Збройні сили подолали вже 70 метрів.

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