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Внаслідок ракетного удару РФ по Чугуєву загинула людина

Фото: названі наслідки російського ракетного удару по Чугуєву (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області близько опівночі, 15 лютого. Внаслідок атаки є жертва.

Про це заявила міський голова Галина Мінаєва, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За її словами, ворожа ракета поцілила в район житлової забудови.

В мерії розповіли, що внаслідок ракетного удару росіян у Чугуєву загинула щонайменше одна людина. Тіло жінки було виявлено в зруйнованому приватному будинку.

Мінаєва додала, що загалом у громаді пролунали 2 вибухи.

Нині на місця влучань фахівці продовжують огляд та фіксацію наслідків ворожої ракетної атаки.

Удар РФ по Чугуєву

Раніше повідомлялося, що близько опівночі у четвер, 15 лютого, у Харківській області пролунали вибухи під час російського ракетного удару. Перед тим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ракети противника у небі над Харківською областю. Військові закликали жителів регіону перебувати в укриттях. Згодом стало відомо про вибухи, і в пабліках уточняли, що вони пролунали в Чугуєві.

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ЧугуевРакетний удар