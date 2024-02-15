В результате ракетного удара РФ по Чугуеву погиб человек

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области около полуночи, 15 февраля. В результате атаки есть жертва.
Об этом заявила городской голова Галина Минаева, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По ее словам, вражеская ракета попала в район жилой застройки.
В мэрии рассказали, что в результате ракетного удара россиян в Чугуеву погиб по меньшей мере один человек. Тело женщины было обнаружено в разрушенном частном доме.
Минаева добавила, что в общей сложности прозвучали 2 взрыва.
Сейчас на места попадания специалисты продолжают осмотр и фиксацию последствий вражеской ракетной атаки.
Ранее сообщалось, что около полуночи в четверг, 15 февраля, в Харьковской области раздались взрывы во время российского ракетного удара. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации ракеты противника в небе над Харьковской областью. Военные призвали жителей региона находиться в укрытиях. Впоследствии стало известно о взрывах, и в пабликах уточняли, что они прозвучали в Чугуеве.
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