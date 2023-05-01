Кількість постраждалих через удар по Павлограду та району збільшилась

Через ракетний обстріл Дніпропетровської області під час масованої атаки України у понеділок, 1 травня, поранення отримали вже 34 людини. Наймолодшій з них - 8 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці - лише 8 років", - розповів він.

Лисак додав, що у більшості постраждалих забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння.

"Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, російські військові вночі, 1 травня, випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Спочатку було відомо про 25 постраждалих, троє з яких - діти.

Нагадаємо, вночі на понеділок, 1 травня, під час ворожого ракетного удару по Україні ППО збила 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями. Імовірно, це були Х-101/555.