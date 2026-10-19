Внаслідок ракетного удару по Києву пошкоджено Книжкову палату України

Що відомо про пошкодження Книжкової палати

За словами директорки установи Ольги Васьківської, дві російські балістичні ракети впали вночі неподалік будівлі. Ударною хвилею пошкодило вікна у сховищах та адміністративному приміщенні.

Наразі архіви опинилися під загрозою через можливе потрапляння вологи. Перемістити книги в інше місце немає куди, тому приміщення потрібно терміново закрити від дощу та вологи.

"Треба терміново вставляти вікна, брати якісь двері, фанеру забивати, тому що книги набиратимуть вологу. Ще й дощ завтра може бути. Ну, загалом у нас катастрофа", - зазначила директорка.

Внаслідок російської атаки постражала Книжкова палата України (фото: "Детектор медіа")

Чи постраждали працівники

За інформацією Васьківської, унаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. У момент удару в будівлі перебував охоронник, але він не зазнав травм.

Від ранку команда Книжкової палати очікує на приїзд поліції. До прибуття правоохоронців працівникам наказали нічого не чіпати. Після цього бухгалтерія фіксуватиме завдані збитки.

Будівля Книжкової палати України вже пошкоджувалася внаслідок російських обстрілів у грудні 2025 року та січні 2026 року. Тоді під загрозою опинилися 15 мільйонів одиниць архівних матеріалів.