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В результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата Украины

16:42 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Повреждено здание Книжной палаты Украины (facebook_com_people_Книжная_палата_Украины)

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 19 октября повреждено помещение Книжной палаты Украины имени Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

Что известно о повреждении Книжной палаты

По словам директора учреждения Ольги Васькивской, две российские баллистические ракеты упали ночью недалеко от здания. Ударной волной повредило окна в хранилищах и административном помещении.

Архивы оказались под угрозой из-за возможного попадания влаги. Переместить книги в другое место некуда, поэтому помещение нужно срочно закрыть от дождя и влаги.

"Надо срочно вставлять окна, брать какие-то двери, фанеру забивать, потому что книги будут набирать влагу. Еще дождь завтра может быть. Ну, в общем у нас катастрофа", - отметила директор.

В результате российской атаки пострадала Книжная палата Украины (фото: "Детектор медиа")

Пострадали ли работники

По информации Васьковской, в результате атаки никто из работников не пострадал. В момент удара в здании находился охранник, но он не получил травм.

С утра команда Книжной палаты ожидает приезда полиции. До прибытия правоохранителей работникам приказали ничего не трогать. После этого бухгалтерия будет фиксировать нанесенный ущерб.

Здание Книжной палаты Украины уже повреждалось в результате российских обстрелов в декабре 2025 года и январе 2026 года. Тогда под угрозой оказались 15 миллионов единиц архивных материалов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 19 октября российские войска дважды атаковали Киев баллистическими ракетами. По предварительным данным, в результате ударов погиб один человек, еще восемь пострадали. Повреждения получили жилой дом, медицинский центр и наземная станция метро "Черниговская". Работу "Черниговской" остановили на неопределенный срок из-за значительных повреждений путей.

Также Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили или подавили 247 воздушных целей. В то же время, попадание зафиксировали на 25 локациях, а падение обломков - еще на восьми.

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