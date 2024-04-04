Внаслідок останніх атак по енергосистемі ДТЕК зазнав суттєвих пошкоджень, - WP

"Іржавий та розплавлений метал, а також купи попелу залишились від диспетчерської на електростанції, яку росія атакувала минулого місяця знищивши обладнання та спровокувавши масову пожежу. Через це ТЕС призупинила свою роботу на невизначений термін", - йдеться в ній.

Зазначається, що через останні удари по енергосистемі було завдано суттєвих пошкоджень енергетичним об'єктам і навіть з належними запасами обладнання ліквідація пошкоджень може зайняти багато місяців.

The Washington Post наголошує, що такі атаки Україні майже неможливо відбити, бо їй не вистачає протиповітряної оборони. Водночас труднощі з захистом неба створюють додаткові проблеми у відновленні ключових енергетичних об’єктів, які дуже важливі для підтримки енергосистеми.

Американські журналісти додали, що з обстрілів минулої зими ДТЕК відновив роботу пошкоджених енергоблоків, але внаслідок останніх атак більшість з них було зруйновано.

Нагадаємо, 22 та 29 березня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами по енергетичним об’єктам України.

Внаслідок суттєвого пошкодження об’єктів ДТЕК Ріната Ахметова, іншої генерації та мережевого обладнання в деяких областях були проблеми з електропостачанням.