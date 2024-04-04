RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате последних атак по энергосистеме ДТЭК получил существенные повреждения, - WP

Фото: в результате последних атак по энергосистеме ДТЭК получил серьезные повреждения (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В результате последних атак по энергосистеме энергообъекты ДТЭК получили существенные повреждения и на их восстановление может потребоваться много месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The Washington Post.

"Иржавый и расплавленный металл, а также кучи пепла остались от диспетчерской на электростанции, которую россия атаковала в прошлом месяце уничтожив оборудование и спровоцировав массовый пожар. Поэтому ТЭС приостановила свою работу на неопределенный срок", - говорится в ней.

Отмечается, что из-за последних ударов по энергосистеме были нанесены существенные повреждения энергетическим объектам и даже с надлежащими запасами оборудования ликвидация повреждений может занять многие месяцы.

The Washington Post отмечает, что такие атаки Украине почти невозможно отразить, потому что ей не хватает противовоздушной обороны. В то же время, трудности с защитой неба создают дополнительные проблемы в восстановлении ключевых энергетических объектов, которые очень важны для поддержки энергосистемы.

Американские журналисты добавили, что из обстрелов прошлой зимой ДТЭК возобновил работу поврежденных энергоблоков, но в результате последних атак большинство из них были разрушены.

Напомним, 22 и 29 марта россия нанесла массированные удары ракетами и дронами по энергетическим объектам Украины.

В результате существенного повреждения объектов ДТЭК Рината Ахметова, другой генерации и сетевого оборудования в некоторых областях были проблемы с электроснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия