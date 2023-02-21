Внаслідок обстрілу зупинки у Херсоні загинули шестеро людей

В результаті сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту у Херсоні загинули шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресофіцера комендатури оборони Херсона Дмитра Плетенчука "Суспільному".
"Наразі інформація уточнюється. Локація, на якій ми знаходимося, не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Також ракета залпового вогню типу "Град" вдарила і по інших районах нашого міста", - сказав Плетенчук.
На сторінці Плетенчука у Facebook також з'явилося фото після обстрілу Херсона.
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За інформацією ОК "Південь", росіяни вдарили по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автомобілях у Херсоні.
Кілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних - через пряме влучання палає кілька квартир. Також росіяни обстріляли місцевий ринок.
"Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються", - повідомили в ОК "Південь".
Окрім того, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти продовжують завдавати ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі міста.
РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Херсона пролунали вибухи - росіяни вдарили по місту з РСЗВ.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли зупинку та житловий будинок у Херсоні.
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