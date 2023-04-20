Внаслідок обстрілу села у Чернігівській області загинула жінка, є поранені

"Вдень 20 квітня ворожими військами з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії сіл Галаганівка та Леонівка у Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті атаки на житловий будинок у селі Галаганівка місцева 25-річна мешканка отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні.

"Також поранень зазнали двоє чоловіків. Їх доставлено до лікарні. У селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку", - додали у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.