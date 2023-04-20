Внаслідок обстрілу села у Чернігівській області загинула жінка, є поранені

У четвер, 20 квітня, російські військові обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігівської області з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Вдень 20 квітня ворожими військами з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії сіл Галаганівка та Леонівка у Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті атаки на житловий будинок у селі Галаганівка місцева 25-річна мешканка отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні.
"Також поранень зазнали двоє чоловіків. Їх доставлено до лікарні. У селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку", - додали у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.
Також російські військові сьогодні двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок чого одна людина загинула, також є поранені.
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