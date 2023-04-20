В результате обстрела села в Черниговской области погибла женщина, есть раненые

"Днем 20 апреля вражескими войсками с территории РФ совершен обстрел из ствольной артиллерии сел Галагановка и Леоновка в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки на жилой дом в Галагановке местная 25-летняя жительница получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице.

"Также ранения получили двое мужчин. Они доставлены в больницу. В селе Леоновка в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника", - добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.