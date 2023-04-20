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Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області: били з мінометів та артилерії

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Чернігівська область, Четвер 20 квітня 2023 17:33
Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області: били з мінометів та артилерії Ілюстративне фото: росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області (скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

Так, з 12:15 до 14:00 стало відомо про 8 приходів в районі Грем'яча, ймовірно зі ствольної артилерії.

З 13:00 до 13:50 було зафіксовано 14 приходів в районі Леонівки, ймовірно з міномету 120 мм.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже обстрілювали прикордоння Чернігівської області, одна людина загинула, є поранені.

Зазначимо, що вчора загарбники обстріляли п’ять громад у Сумській області з артилерії та мінометів.

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