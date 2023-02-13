Внаслідок обстрілу Нікопольського району було поранено одну людину
У понеділок, 13 лютого, російські загарбники обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок цього було поранено одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.
"День з тривогами, зранку знов з обстрілом. На жаль було поранено нікопольця", - йдеться у заяві.
Також було пошкоджено промислове підприємство, три приватних житлових будинки, автівки, лінія електропередач, господарчі споруди.
"Ми усуваємо наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу", - додав мер міста.
Нагадаємо, що російські окупанти протягом 12 лютого тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та РСЗВ.
У суботу, 11 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії.
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