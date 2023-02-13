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Внаслідок обстрілу Нікопольського району було поранено одну людину

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Дніпропетровська область, Понеділок 13 лютого 2023 18:00
Внаслідок обстрілу Нікопольського району було поранено одну людину Фото: Внаслідок обстрілу Нікопольського району було поранено одну людину (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 13 лютого, російські загарбники обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок цього було поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

"День з тривогами, зранку знов з обстрілом. На жаль було поранено нікопольця", - йдеться у заяві.

Також було пошкоджено промислове підприємство, три приватних житлових будинки, автівки, лінія електропередач, господарчі споруди.

"Ми усуваємо наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу", - додав мер міста.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом 12 лютого тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та РСЗВ.

У суботу, 11 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії.

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