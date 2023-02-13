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В результате обстрела Никопольского района был ранен один человек

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Днепропетровская область, Понедельник 13 февраля 2023 18:00
В результате обстрела Никопольского района был ранен один человек Фото: В результате обстрела Никопольского района был ранен один человек (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 13 февраля, российские захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого был ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"День с тревогами, утром снова с обстрелом. К сожалению был ранен никополец", - говорится в заявлении.

Также были повреждены промышленное предприятие, три частных жилых дома, автомобили, линия электропередач, хозяйственные постройки.

"Мы устраняем последствия обстрелов. Вся инфраструктура в городе работает. Коммунальные предприятия выполняют свою работу", - добавил мэр города.

Напомним, что российские оккупанты в течение 12 февраля трижды атаковали Никопольский район Днепропетровской области по ствольной артиллерии и РСЗО.

В субботу, 11 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по тяжелой артиллерии.

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