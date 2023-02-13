В результате обстрела Никопольского района был ранен один человек
В понедельник, 13 февраля, российские захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого был ранен один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.
"День с тревогами, утром снова с обстрелом. К сожалению был ранен никополец", - говорится в заявлении.
Также были повреждены промышленное предприятие, три частных жилых дома, автомобили, линия электропередач, хозяйственные постройки.
"Мы устраняем последствия обстрелов. Вся инфраструктура в городе работает. Коммунальные предприятия выполняют свою работу", - добавил мэр города.
Напомним, что российские оккупанты в течение 12 февраля трижды атаковали Никопольский район Днепропетровской области по ствольной артиллерии и РСЗО.
В субботу, 11 февраля, российские военные атаковали Днепропетровскую область по тяжелой артиллерии.
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